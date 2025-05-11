«Чтобы ветром не сдуло»: дом в центре Томска подперли бревнами

В центре Томска стену покосившегося деревянного дома подперли бревнами. Об этом сообщает Telegram-канал «Регион-70 Томск».

Как уточняется, здание расположено на остановке «Центральный рынок».

«Главное чтобы ветром не сдуло, а так вроде надежно», — говорится в подписи к фото (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Прошлой осенью разваливающийся дом в Салехарде «отремонтировали», подперев стены балками. Речь шла о здании на улице Кирпичная, 13, где прошел «капитальный ремонт» многоквартирного дома. После публикации местная прокуратура организовала проверку. Выяснилось, что жилой дом был признан аварийным и подлежащим сносу со сроком расселения жильцов до конца 2028 года. Местная администрация установила подпорки, удерживающие стену дома от падения. Прокуратура решила провести повторное обследование дома и направить иск в суд о расселении дома в более ранний срок.

Ранее появилось видео, как пожилые курганцы ползут по доске над пропастью за пенсией.