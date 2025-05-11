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В РФ могут запретить вызов такси в зоны запрета остановки транспорта

Депутат Буцкая просит запретить вызов такси в зоны запрета остановки транспорта
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Vereshchagin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Депутат Государственной Думы Татьяна Буцкая направила официальный запрос в «Яндекс.Такси» с просьбой о создании технологического решения, которое бы автоматически блокировало возможность заказа такси в зонах действия знака «Остановка запрещена». Об этом сообщает РИА Новости.

Буцкая объяснила, что к ней поступают жалобы от граждан, касающиеся случаев вызова такси в местах, где остановка транспорта запрещена. По словам депутата, таксисты сообщают, что некоторые пассажиры намеренно заказывают такси к знакам «Остановка запрещена», фотографируют автомобиль и отправляют снимки в приложение «Яндекс.Такси» с жалобой на незнание водителем правил дорожного движения, что позволяет им получить купон на бесплатную поездку.

«Прошу Вас рассмотреть возможность разработки технического решения функции автоматического запрета вызова такси в зонах действия знака «Остановка запрещена», визуального выделения таких зон на картах сервисов (например, красным цветом) с невозможностью установки точки посадки/высадки в этих местах, а также создания механизма автоматического перенаправления заказа на ближайшее разрешенное место остановки», — говорится в обращении депутата к генеральному директору ООО «Яндекс.Такси» Александру Аникину.

До этого в РФ водители с иностранными водительскими правами нашли способ обойти запрет на работу водителями такси. Даже не успев вовремя заменить права, они устраиваются на работу, напрямую связываясь с таксопарками.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ рассмотрит закон о локализации такси весной 2026 года.

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