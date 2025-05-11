На Алтае подросток жестоко избил девочку из-за того, что они не поделили место на площадке

На Алтае школьники не поделили место на детской площадке и устроили драку. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 8 мая на детской площадке по улице Советской в Горно-Алтайске. Конфликт между 13-летней девочкой и 14-летним подростком возник из-за спора о месте на детской площадке и перерос в драку. Произошедшее попало на видео.

В результате пострадавшая девочка была госпитализирована. Известно, что оба подростка ранее состояли на профилактическом учете. Мальчик находится на межведомственном учете, а девочку сняли с него в апреле 2024 года. По факту инцидента проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

До этого российские школьницы устроили жестокую драку при толпе подростков, снявших все на видео. Часть зрителей сначала подстрекала участниц, затем попыталась разнять их, но конфликт возобновился.

Ранее в Петербурге 15-летнему подростку проломили череп во время драки.