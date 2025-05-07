В Петербурге 15-летнему подростку проломили череп во время драки

В Петербурге 16-летний подросток подрался с другом и разбил ему голову

В Санкт-Петербурге жестоко избили подростка, во время потасовки он упал и проломил себе голову. Об этом стало известно 78.ru.

Инцидент произошел 3 мая в одоме на Толубеевском проезде. По данным источника издания, туда 15-летний мальчик, недавно прилетевший из Перми, пришел в гости к другу, но уже на лестничной клетке между ними случился конфликт, который быстро перерос в драку. В ходе потасовки гость пропустил удар и упал, ударившись головой о бетонную стену.

В результате он получил открытую травму головы и перелом основания черепа. Пострадавшего в тяжелом состоянии экстренно доставили в больницу. Сейчас он находится в коме. Против нападавшего, которым оказался 16-летний девятиклассник, возбудили уголовное дело. Вечером 4 мая подростка задержали и доставили на допрос, а затем предъявили обвинения.

Ранее подростка из Красноярского края отправили в колонию за избиение девушек из-за стрижек.