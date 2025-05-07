Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге 15-летнему подростку проломили череп во время драки

В Петербурге 16-летний подросток подрался с другом и разбил ему голову
close
Vladimir Baranov/Global Look Press

В Санкт-Петербурге жестоко избили подростка, во время потасовки он упал и проломил себе голову. Об этом стало известно 78.ru.

Инцидент произошел 3 мая в одоме на Толубеевском проезде. По данным источника издания, туда 15-летний мальчик, недавно прилетевший из Перми, пришел в гости к другу, но уже на лестничной клетке между ними случился конфликт, который быстро перерос в драку. В ходе потасовки гость пропустил удар и упал, ударившись головой о бетонную стену.

В результате он получил открытую травму головы и перелом основания черепа. Пострадавшего в тяжелом состоянии экстренно доставили в больницу. Сейчас он находится в коме. Против нападавшего, которым оказался 16-летний девятиклассник, возбудили уголовное дело. Вечером 4 мая подростка задержали и доставили на допрос, а затем предъявили обвинения.

Ранее подростка из Красноярского края отправили в колонию за избиение девушек из-за стрижек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами