В Приморье эскалатор травмировал ребенка в торговом центре

В городе Уссурийске Приморского края эскалатор травмировал пальцы ребенка в торговом центре. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 11 мая. Ответственный работник не контролировал эксплуатацию эскалатора, в результате чего ребенок 2024 года рождения травмировал пальцы руки, отметили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Следователи уже осмотрели место происшествия и изъяли необходимые документы.

В конце апреля сообщалось, что в метрополитене Санкт-Петербурга две женщины пострадали во время движения эскалатора. По информации «Mash на Мойке», инцидент произошел на станции метро «Василеостровская». Его причиной стал механизм, который резко возобновил движение после остановки. На кадрах с места видно, как сначала три женщины поднимались по ступенькам своими силами, но в какой-то момент эскалатор стал двигаться, и одна из них упала, после чего покатилась вниз.

В результате 74-летней пассажирке понадобилась помощь медиков, ее госпитализировали с травмой левой руки. Вторая пострадавшая не стала обращаться за помощью.

Ранее в Москве ногу четырехлетней девочки зажевал эскалатор метро.