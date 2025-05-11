В Рязани на видео попала погоня пожарных за подростками-поджигателями

В Рязани подростки устроили пожар в строящемся здании гостиницы. Об этом сообщает портал Rzn.info.

Как уточняется в публикации, здание расположено недалеко от путепровода у Московского шоссе, ведущего в Приокский микрорайон. Очевидцы рассказали, что пожар устроили подростки, а после прибытия сотрудников экстренных служб молодые люди попытались сбежать. При этом они снимали происходящее на видео.

По данным местного Telegram-канала, пожарные задержали двух молодых людей 16 и 19 лет, остальным удалось скрыться.

Накануне стало известно, что в Северобайкальском районе Бурятии местный житель стал виновником крупного пожара, когда решил сжечь мусор, скопившийся на участке. От отлетевшей искры огонь перекинулся на траву. Возгорание охватило площадь в 300 кв. метров, с огнем справились пожарные. За нарушение требований особого противопожарного режима мужчину пирвлекут к административной ответственности. Ему может грозить штраф до 20 тыс. руб.

Ранее шалость подростка обернулась лесным пожаром в Забайкалье.