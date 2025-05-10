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В Самарской области дачницы избили 80-летнюю мать и дочь из-за участка

В Сызрани две женщины напали на пенсионерку и ее дочь
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Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

В Самарской области две женщины пострадали во время конфликта на даче. Об этом сообщает aif.ru.

Инцидент произошел в Сызрани. По предварительным данным, две женщины проезжали мимо участка, но в какой-то момент между ними и владельцами возник конфликт. Во время ссоры дачницы якобы избили сначала 80-летнюю женщину, затем – ее дочь. В результате пострадавшие получили множественные травмы.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. В ведомстве также уточнили детали о состоянии женщин.

«Обе пострадавшие получили многочисленные ушибы и сотрясения головного мозга», – сообщается в публикации.

Ссылаясь на СМИ, в СК отметили, что между пострадавшими и женщинами ранее уже были конфликты, так как последние требовали продать им участок и переехать.

На ситуацию обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он потребовал доклад о ходе мероприятий и результатах расследования.

Ранее в Петербурге два человека напали на мужчину и украли у него 3,1 млн рублей.

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