В Самарской области дачницы избили 80-летнюю мать и дочь из-за участка

В Сызрани две женщины напали на пенсионерку и ее дочь

В Самарской области две женщины пострадали во время конфликта на даче. Об этом сообщает aif.ru.

Инцидент произошел в Сызрани. По предварительным данным, две женщины проезжали мимо участка, но в какой-то момент между ними и владельцами возник конфликт. Во время ссоры дачницы якобы избили сначала 80-летнюю женщину, затем – ее дочь. В результате пострадавшие получили множественные травмы.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. В ведомстве также уточнили детали о состоянии женщин.

«Обе пострадавшие получили многочисленные ушибы и сотрясения головного мозга», – сообщается в публикации.

Ссылаясь на СМИ, в СК отметили, что между пострадавшими и женщинами ранее уже были конфликты, так как последние требовали продать им участок и переехать.

На ситуацию обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он потребовал доклад о ходе мероприятий и результатах расследования.

Ранее в Петербурге два человека напали на мужчину и украли у него 3,1 млн рублей.