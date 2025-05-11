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В Хабаровском крае молодой человек пытался скрыться от ДПС на отцовском авто

В Хабаровском крае 19-летний молодой человек сбегал от ДПС на отцовском авто

В городе Комсомольске-на-Амуре 19-летний молодой человек 9 мая попытался скрыться от ДПС на отцовском авто. Об этом сообщает городская госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

Около 17:50 сотрудники Госавтоинспекции подали сигнал об остановке автомобилю Toyota Corolla Fielder в районе дома №6 проспекта Октябрьского для проверки документов у водителя. Мужчина за рулем проигнорировал требование автоинспекторов, увеличив скорость, попытался скрыться.

Полицейские начали преследование нарушителя. Тот, стараясь оторваться, проехал не раз на красный сигнал светофора, неоднократно выезжал на встречную полосу.

К задержанию подключились несколько экипажей ДПС. В районе проспекта Интернационального автомобиль самостоятельно остановился, лихач, выскочив из легковушки, попытался скрыться, однако был задержан полицейскими. В отношении 19-летнего молодого человека без прав было составлено 15 административных протоколов.

А 1 мая в Комсомольске-на-Амуре люди жарили шашлыки на проезжей части, чтобы снять это на видео. Заметив сотрудников полиции, они скрылись с места происшествия.

Ранее голая челябинка с младенцем на руках бегала по проезжей части.

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