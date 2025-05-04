Хабаровчане жарили шашлыки на проезжей части, и это попало на видео

В Комсомольске-на-Амуре на видео попало, как женщина ела шашлыки на дороге

В Комсомольске-на-Амуре люди жарили шашлыки на проезжей части, чтобы снять это на видео. Об этом сообщает Telegram-канал NewsKhv.

«Инцидент произошел 1 мая. Как сообщили в полиции, сотрудники ГАИ заметили на дороге женщину и мужчину, которые снимали видео с мангалом и шашлыком посреди улицы. Заметив сотрудников полиции, они скрылись с места происшествия», — говорится в сообщении.

Нарушители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как женщина берет с мангала шашлык и кусает, а после – идет по проезжей части.

По информации источника, видео распространилось в социальных сетях. Сотрудники правоохранительных органов установили личности нарушителей. Женщине выписали штраф в размере 500 рублей. Оператора также привлекут к ответственности.

Кроме того, сообщается, что хабаровчанам может грозить штраф за нарушение правил пожарной безопасности. Снятое нарушителями видео передали сотрудникам МЧС.

Ранее голая челябинка с младенцем на руках бегала по проезжей части.