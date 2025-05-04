Голая челябинка с младенцем на руках бегала по проезжей части и попала на видео

В Челябинске на видео попала голая женщина, бегающая с младенцем по дорогам

В Челябинске прохожие забрали младенца у голой женщины, которая бегала с ним по дорогам. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия. 112».

«Девушка выбежала на улицу почти голая и с младенцем на руках, вела себя неадекватно и едва не швырнула ребенка на асфальт. Очевидцы вовремя среагировали: отобрали малыша, скрутили женщину и передали ее медикам», — говорится в сообщении.

Прохожие запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как женщина в одних трусах бегает по траве и проезжей части и кричит. Кроме того, на записи видно, что ребенка держит на руках другая женщина.

До этого сообщалось, что пешеход пострадал в ДТП в городе Петропавловск-Камчатский. Судя по кадрам, внедорожник протащил женщину несколько метров. Пенсионерка доставлена в больницу. Отмечается, что водитель в течение года привлекался к административной ответственности 16 раз.

Кроме того, на трассе между Ялтой и Алуштой мужчина привязал собаку к грузовику и протащил ее по дороге.

Ранее в Приморье кошка упала в припаркованный автомобиль.