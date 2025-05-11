В Белоруссии трактор столкнулся с поездом, в котором было более 150 пассажиров

В Брестской области Белоруссии трактор столкнулся с поездом, в котором находился 151 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Белорусская железная дорога.

Инцидент произошел 11 мая в 11:36 по московскому времени на регулируемом железнодорожном переезде без дежурного работника перегона Кобрин — Городец при работающей световой и звуковой сигнализации.

Отмечается, что трактор с ковшом столкнулся со вторым и третьим вагонами пассажирского поезда №676 Брест — Гомель.В поезде находился 151 пассажир, никто не пострадал, уточнили в Белорусской железной дороге. Была повреждена обшивка поезда, железнодорожный состав отправился с задержкой.

В апреле в Московской области водитель фуры выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате произошел сход локомотива.

Ранее в Москве отменили приговор машинисту, врезавшемуся в поезд.