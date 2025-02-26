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В Москве отменили приговор машинисту, врезавшемуся в поезд

Суд отменил приговор машинисту, врезавшемуся в поезд на станции «Печатники»
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Shutterstock

Мосгорсуд отменил приговор сотруднику метрополитена, который при перегонке пустого состава врезался в поезд с пассажирами на станции «Печатники». Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что инцидент произошел в октябре 2023 года. Сотрудник метрополитена перегонял пустой поезд, отключил систему регулирования скорости, не отреагировал на предупреждение и не осуществил экстренное торможение. В результате инцидента, работник сломал ногу, а несколько пассажиров второго поезда получили легкие травмы.

Сотрудника приговорили к штрафу в размере 200 тысяч рублей, а также признал право за метрополитеном на возмещение ущерба в размере 616 млн рублей. Для обеспечения иска были арестованы две квартиры.

Машинист обжаловал приговор, он не оспаривал то, что совершил ошибку, но посчитал завышенной сумму ущерба.

13 февраля суд вынес решение о назначении 41-летнему мужчине шести суток административного ареста за то, что он перебрался с одной платформы на другую через рельсы в московском метро.

Ранее в московском метро девушка проехала на хвосте поезда и попала на видео.

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