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Аэропорт Внуково не справился с массовым наплывом туристов

РЕН ТВ: в аэропорту «Внуково» задержаны несколько рейсов из-за наплыва туристов
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В аэропорту «Внуково» задержаны несколько рейсов из-за наплыва туристов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров (АТОР).

«Высокий сезон и загрузка аэропортов, все пытаются улететь», — прокомментировали ситуацию в АТОР.

Большинство задержанных рейсов направляются в турецкий курорт Анталью. В некоторых случаях задержки доходят до шести часов.

8 мая аэропорт «Внуково» восстановил работу после десятичасового запрета на на прием и выпуск самолетов.

Подчеркивая приоритет безопасности полетов, представители Внуково отметили, что в связи с инцидентом были внесены корректировки в расписание. В частности, 58 рейсов были перенаправлены на альтернативные аэродромы. Для оперативного решения возникших проблем в аэропорту был создан специальный штаб.

Аэропорт задействовал все имеющиеся ресурсы, усилив дежурные смены персонала, чтобы как можно быстрее нормализовать ситуацию и вернуться к плановому расписанию полетов.

Ранее женщина рассказала, что во Внуково пассажиры задержанного на семь часов рейса спали на полу.

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