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Внуково восстановил штатную работу после 10 часов запрета

Внуково восстановил работу после запрета на прием и выпуск самолетов
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Максим Блинов/РИА Новости

Московский аэропорт Внуково вернулся к обычному графику работы после десятичасового перерыва, в течение которого прием и отправка рейсов были приостановлены. Об этом сообщили представители авиаузла.

«Международный аэропорт Внуково восстановил работу в штатном режиме», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Подчеркивая приоритет безопасности полетов, представители Внуково отметили, что в связи с инцидентом были внесены корректировки в расписание. В частности, 58 рейсов были перенаправлены на альтернативные аэродромы. Для оперативного решения возникших проблем в аэропорту был создан специальный штаб.

Аэропорт задействовал все имеющиеся ресурсы, усилив дежурные смены персонала, чтобы как можно быстрее нормализовать ситуацию и вернуться к плановому расписанию полетов.

Во вторник с 18:20 мск в аэропорту Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В 4:08 мск среды ограничения на полеты были сняты.

Ранее из-за ночной атаки БПЛА в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский ввели ограничение на вылеты и прием самолетов.

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