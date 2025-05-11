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В Краснодаре девушки станцевали с ливанскими студентами на Аллее памяти

Краснодар | Телетайп: в Краснодаре разогнали танцующих на Аллее памяти студентов
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dotshock/Shutterstock/FOTODOM

В Краснодаре разогнали танцующих на Аллее памяти со студентами из Ливана девушек. Об этом пишет Telegram-канал Краснодар | Телетайп.

Молодым людям сделал замечание прохожий, который указал на то, что употребление спиртных напитков в общественных местах нарушает закон, а танцы на Аллее памяти являются непатриотичными. Отмечается, что когда мужчина потребовал от полицейских помешать спонтанной вечеринке, те отказались вмешаться и пригрозили ему штрафами. Тем не менее замечания гражданского лица оказалось достаточно, чтобы разогнать молодежь.

На кадрах с места событий видно, как девушки и молодые люди прыгают и общаются, при этом все они ведут себя вежливо со снимающим их на камеру незнакомцем, выражая недовольство только его попытками узнать их личные данные.

До этого в Нижневартовске мужчина сломал памятник «Защитникам Донбасса».

Инцидент произошел вечером 18 января на «Аллее памяти» в Нижневартовске. Судя по записи с камер видеонаблюдения, к памятнику «Защитник Донбасса» подошли двое мужчин, один из которых отломил часть скульптуры.

Ранее неизвестные осквернили аллею памяти Жириновского в Воронеже.

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