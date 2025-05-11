Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербургский школьник остался без пальца, взорвав петарду у себя дома

В Петербурге школьнику оторвало палец петардой
close
InfinitumProdux/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге 15-летний школьник остался без пальца, взорвав петарду у себя дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в квартире на улице Доблести, где 15-летний гимназист неосторожно обращался с пиротехническим изделием. Петарда взорвалась у него в руке, в результате чего подростку оторвало фалангу пальца. Также он получил множественные рваные раны кисти.

Пострадавший доставлен в Педиатрический университет с травмами средней степени тяжести. По данным источников, подросток ранее не состоял на учете в правоохранительных органах.

До этого юноше оторвало руку взрывом петарды в Петербурге. Бригада скорой помощи доставила молодого человека в медицинское учреждение. Пострадавший с травматической ампутацией левой кисти, открытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями был помещен в реанимацию.

Ранее в Петербурге мужчина не выжил после неудачной попытки запуска фейерверка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами