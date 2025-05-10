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В Петербурге мужчина не выжил после неудачной попытки запуска фейерверка

В Петербурге мужчина получил травму головы, запустив фейерверк
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Pexels

В Ленобласти сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства травмирования местного жителя. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Тихвинском районе региона, в поселке Шугозеро. Как рассказал сын 61-летнего пострадавшего, мужчина запустил фейерверк, но в процессе нарушил правила безопасности.

В результате прибывшие на место медики увезли его с места инцидента с открытой черепно-мозговой травмой и открытой травмой лобной кости. Ему оказали помощь, но спасти не смогли.

Сейчас правоохранители проводят проверку.

До этого в Петербурге подростки напали на молодого человека и бросили в него петарду. Помимо этого, юношу избили и оставили окровавленным около местного компьютерного клуба.

Мужчину обнаружили местные жители и обратились в полицию.

Прибывшие на место медики госпитализировали молодого человека. Помимо черепно-мозговой травмы, у него диагностировали ожог правого плеча.

Ранее в Липецке неизвестный запустил фейерверк в торговом центре.

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