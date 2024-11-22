Уехавший из России Руслан Белый пожаловался на дорогую жизнь в Барселоне

Стендап-комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) признался, что жизнь в Испании обходится ему значительно дороже, чем в Москве. Об этом он заявил на YouTube-подкасте «Без души» комика Данилы Поперечного (признан в РФ иностранным агентом).

«Когда мы приехали в Барселону, начали жить, я такой: «Ух, ничего себе». Это же за мой счет. <...> Куда телефон не приложишь, [то будет] минус 50, 44, 97 евро...» — посетовал юморист.

По словам Белого, будучи в Москве, он никогда не обращал внимания на цены на бензин и прочее. Он стал интересоваться расходами только в эмиграции. Также комик отметил, что цены в Барселоне выше не только московских, но и берлинских в полтора раза.

На том же подкасте Белый усомнился, что когда-нибудь вернется в Россию — даже если «все станет безопасно» и с него снимут статус иноагента. Он заявил, что через 2-4 года его семья уже полностью интегрируется в европейскую жизнь, а дочь пойдет в школу.

«У меня есть ощущение, что уже не захочется [возвращаться в Россию]. Но я буду с огромным удовольствием прилетать в Москву летом», — поделился юморист.

Руслан Белый уехал из России вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Поначалу он с женой Ольгой жил в Анталье, однако незадолго до рождения дочери переехал в Барселону. Артист рассказывал, что планирует получать вид на жительство (ВНЖ) в Испании, а через год — испанский паспорт.

Ранее актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) рассказал о падении доходов в эмиграции.