По Минску пронесли флаг Белоруссии длиною в полкилометра

Государственный флаг Белоруссии длиною в 500 метров пронесли по Минску

В День государственных символов Беларуси, который отмечается в стране в воскресенье, в Минске прошла впечатляющая акция: по центральным улицам пронесли государственный флаг длиной 500 метров. Около 700 человек несли огромное полотнище, а трансляцию события в прямом эфире вел телеканал «1-й информационный».

Кульминацией праздника государственных символов стал пронос самого большого государственного флага, длина которого составляла полкилометра, ширина – девять метров, а вес – около полтонны. Зрители, собравшиеся вдоль маршрута, приветствовали шествие аплодисментами.

Масштабное полотнище развернули от музея истории Великой Отечественной войны и пронесли по проспекту Победителей. Инициаторами проекта выступили общественное объединение «Белая Русь» и Федерация профсоюзов Белоруссии.

В мероприятии принял участие премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, который зачитал приветственное обращение президента Александра Лукашенко и поздравил граждан страны с праздником.

В ходе церемонии представители всех регионов Беларуси принесли торжественную клятву верности государственным символам. На площади также состоялось театрализованное представление.

Государственные символы Республики Беларусь были утверждены по результатам республиканского референдума, состоявшегося 14 мая 1995 года. День государственных символов отмечается ежегодно во второе воскресенье мая в соответствии с указом президента.

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