В Дахау неизвестные срезали ленты на венках РФ и Белоруссии

Неизвестные срезали российские и белорусские ленты с венков у мемориала в Дахау

Посольство России в Германии сообщило об акте вандализма, произошедшем в Хебертсхаузене близ мемориального комплекса в Дахау, где российским послом Сергеем Нечаевым и представителями белорусского консульства в Мюнхене были возложены венки у бывшего стрельбища СС. Об этом сообщает РИА Новости.

Неизвестные лица срезали российские и белорусские ленты с возложенных венков, что подтверждается фотографиями, предоставленными посольством. На снимках видно, что все четыре венка, возложенные представителями России и Белоруссии, лишились лент в цветах государственных флагов.

До этого в Германии ввели ограничения на использование российских флагов и символики 8 и 9 мая 2025 года на территории советских мемориалов, расположенных в Трептов-парке, Тиргартене и Панкове. Под запрет попали атрибуты, традиционно связанные с Днем Победы и освобождением от нацизма, включая Знамя Победы, флаг СССР, георгиевскую ленту, форму советских солдат времен Второй мировой войны, а также советские песни и марши. Российское посольство в Германии дало комментарий в связи с введенным запретом.

Ранее уличный музыкант в Берлине был задержан правоохранительными органами после исполнения гимна СССР.