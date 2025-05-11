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В Калужской области открыли молокозавод, построенный при участии Вьетнама

То Лам и Шапша открыли завод по переработке молока в Калужской области
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Telegram-канал «Владислав Шапша»

В Калужской области начал работу завод по переработке молока, возведенный при участии вьетнамской корпорации TH Group. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram-канале.

Шапша отметил, что перерабатывающий завод — важный этап технологической цепочки. После выхода на полную мощность, по словам губернатора, он будет перерабатывать до 1000 тонн молока в сутки.

На открытии завода также присутствовали вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сенатор Совета Федерации Анатолий Артамонов, государственный секретарь Вьетнама То Лам и высшее руководство компании TH Group.

Приветствуя запуск производства, Чернышенко подчеркнул важность не только взаимной торговли, но и налаживания производства на территории России.

«Россия и Вьетнам не только успешно осуществляют взаимные поставки продовольственных товаров, но уже и локализуют производство. Сегодня на этой встрече будет дан старт работе завода по производству и переработке молочных продуктов компании TH Group на территории Калужской области. Я желаю коллегам успехов на российском рынке», — заявил он.

Вице-премьер также акцентировал внимание на 75-летнем юбилее установления дипломатических отношений между двумя странами.

Сегодня директор Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса (ЦОК АПК) Руслан Хасанов назвал вьетнамский рынок зерна многообещающим направлением для увеличения объемов экспорта российского зерна.

Ранее Россия и Вьетнам определили ключевые направления сотрудничества.

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