Эксперт оценил перспективы экспорта зерна из России во Вьетнам

Директор Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса (ЦОК АПК) Руслан Хасанов назвал вьетнамский рынок зерна многообещающим направлением для увеличения объемов экспорта российского зерна. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Хасанов подчеркнул, что Вьетнам, не имеющий собственного производства пшеницы, полностью зависит от импорта для удовлетворения внутреннего спроса. В 2024 году страна импортировала 5,45 миллиона тонн пшеницы, из которых 10%, или 531 тысяча тонн, были поставлены из России. Эксперт отметил, что «партнерские отношения между Россией и Вьетнамом, а также подтвержденная временем конкурентоспособность российской сельскохозяйственной продукции делают Вьетнам привлекательным рынком».

По его словам, объем экспорта российской пшеницы во Вьетнам демонстрирует стабильный рост. В 2023 году объем поставок составил 144 тысячи тонн, а в 2024 году увеличился в 3,7 раза. Значительный рост в 2023 году был обусловлен пересмотром Вьетнамом фитосанитарных требований и исключением бодяка полевого из списка карантинных вредителей. Это позволило российским экспортным партиям пшеницы беспрепятственно поступать на вьетнамский рынок.

19 декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин провел прямую линию, в ходе которой заявил, что по итогам года в стране будет собран урожай зерна в размере около 130 млн тонн. Глава государства назвал это значение «очень большим», хоть и напомнил, что в 2023 году соответствующий показатель составил 148 млн тонн зерна.

Ранее Россия и Вьетнам определили ключевые направления сотрудничества.