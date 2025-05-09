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Агрессивный питбуль сбежал от хозяев и напал на двух жительниц Пермского края

Агрессивный питбуль нападает на жителей поселка в Пермском крае
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Pexels

Сбежавший от хозяев питбуль покусал двух женщин в Пермском крае. Об этом perm.aif.ru рассказала одна из пострадавших.

По словам женщины, инцидент произошел 7 мая в поселка Зюкайка. Агрессивное животное, которое уже нападало на другую местную жительницу, укусило пермячку за ногу, когда она ехала на скутере.

Примечательно, что первая жертва собаки каталась на велосипеде и получила рваные раны.

«Как детей на улицу выпустить? Сейчас лето, ребенок на велосипеде катается», — переживает собеседница.

Взрослый питбуль живет на придомовом участке вместе с другими собаками и переодически сбегает от хозяев, добавила она. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью и подала заявление в полицию.

Ранее в Ленобласти пес вцепился в ягодицу шестилетнему мальчику.

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