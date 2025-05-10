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В Свердловской области собаки искусали мужчину на глазах хозяйки, которая их спустила

В Каменске-Уральском женщина спустила собак на мужчину
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Shutterstock/Pavel Hlystov

В Каменске-Уральском мужчина серьезно пострадал после конфликта с местной жительницей с собаками. Об этом сообщает Е1.

Как рассказала жена пострадавшего, она шла с супругом по улице. В какой-то момент женщина с собаками, шедшая позади, ударила ее в спину, она упала. После этого муж решил заступиться за пострадавшую, но на него напал спутник владелицы животных.

«Тут подбежал еще какой-то человек – моего супруга они избивали вдвоем. А потом хозяйка спустила собак с поводка», – рассказала жена пострадавшего.

Она добавила, что после инцидента побежала за помощью, вскоре ее супруга госпитализировали в тяжелом состоянии. Владельцы животных тем временем скрылись. На кадрах с места инцидента заметно, что у пары одна небольшая собака и еще одна, крупная.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности владельцев собак.

Ранее агрессивный питбуль сбежал от хозяев и напал на двух жительниц Пермского края.

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