В России утвердили концепцию развития коренных народов

Российская Федерация утвердила обновленную концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов. Об этом сообщается на сайте правительства.

Реализация актуализированного документа, направленного на развитие малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, начнется с 1 января 2026 года и продолжится до 2036-го.

Концепция подразумевает экономическое, социальное и культурное развитие коренных народов, сохранение их исконных территорий проживания, а также поддержку традиционного образа жизни, хозяйства и культуры.

Кроме того, будет проводиться мониторинг экологического состояния мест исконного проживания малочисленных народов, а при реализации инфраструктурных проектов власти будут учитывать интересы коренных жителей.

Также планируется продвижение продукции традиционных промыслов на внутренний и внешний рынки, развитие туристической индустрии и грантовой поддержки малых и средних предпринимателей, повышение качества связи и обеспечение доступа в интернет, расширение сети многофункциональных центров, развитие сети медицинских учреждений.

Концепция предусматривает мероприятия по сохранению и популяризации легенд, песен и обрядов, обеспечение школ в местах проживания коренных народов современным оборудованием и учебниками на их родных языках. Новым вектором работы станет поддержка языков малочисленных народов в информационном и цифровом пространстве.

В марте заместитель председателя правительства Магаданской области Андрей Белозерцев обратился к Федеральному агентству по делам национальностей с просьбой признать чукчей коренным народом региона.

При этом в ФАДН отмечают, что Магаданская область не является исконной средой обитания чукчей, которые исторически проживают на территории Чукотского автономного округа. Современное чукотское население Магаданской области образовалось в середине XX века в результате миграции из мест традиционного проживания чукчей.

Ранее сообщалось, что в НАО утвердили «чумовой капитал» для тружеников тундры.