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В России утвердили концепцию развития коренных народов

Правительство России утвердило концепцию развития коренных малочисленных народов
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Пресс-служба «Норникеля»

Российская Федерация утвердила обновленную концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов. Об этом сообщается на сайте правительства.

Реализация актуализированного документа, направленного на развитие малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, начнется с 1 января 2026 года и продолжится до 2036-го.

Концепция подразумевает экономическое, социальное и культурное развитие коренных народов, сохранение их исконных территорий проживания, а также поддержку традиционного образа жизни, хозяйства и культуры.

Кроме того, будет проводиться мониторинг экологического состояния мест исконного проживания малочисленных народов, а при реализации инфраструктурных проектов власти будут учитывать интересы коренных жителей.

Также планируется продвижение продукции традиционных промыслов на внутренний и внешний рынки, развитие туристической индустрии и грантовой поддержки малых и средних предпринимателей, повышение качества связи и обеспечение доступа в интернет, расширение сети многофункциональных центров, развитие сети медицинских учреждений.

Концепция предусматривает мероприятия по сохранению и популяризации легенд, песен и обрядов, обеспечение школ в местах проживания коренных народов современным оборудованием и учебниками на их родных языках. Новым вектором работы станет поддержка языков малочисленных народов в информационном и цифровом пространстве.

В марте заместитель председателя правительства Магаданской области Андрей Белозерцев обратился к Федеральному агентству по делам национальностей с просьбой признать чукчей коренным народом региона.

При этом в ФАДН отмечают, что Магаданская область не является исконной средой обитания чукчей, которые исторически проживают на территории Чукотского автономного округа. Современное чукотское население Магаданской области образовалось в середине XX века в результате миграции из мест традиционного проживания чукчей.

Ранее сообщалось, что в НАО утвердили «чумовой капитал» для тружеников тундры.

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