В НАО утвердили «чумовой капитал» для тружеников тундры

В Ненецком автономном округе (НАО) утвердили денежную компенсацию постройки традиционного жилья для оленеводов и чумработниц. Об этом в своем Telegram-канале рассказал руководитель региона Юрий Бездудный.

«В Ненецком автономном округе создана новая мера поддержки для молодых семей оленеводов и чумработниц. Речь о «чумовом капитале» для тружеников тундры», — рассказал Бездудный.

По его словам, единовременную выплату в 600 тысяч будут перечислять в качестве компенсации строительства либо приобретения чума и других традиционных построек, которые нужны для работы тружеников тундры.

До этого сообщалось, что жителям Херсона и Херсонской области хотят запретить в течение пяти лет продавать жилье, приобретенное по программе государственных жилищных сертификатов (ГЖС).

В поправках в законодательство говорится, что в целях недопущения злоупотребления механизмом ГЖС вводятся ограничения на возможность использования социальной выплаты на приобретение жилья гражданами, которые покинули место постоянного проживания в городе Херсоне или части Херсонской области в экстренном порядке.

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