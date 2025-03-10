В России призвали признать магаданских чукчей коренным народом страны

Заместитель председателя правительства Магаданской области Андрей Белозерцев обратился к Федеральному агентству по делам национальностей (ФАДН) признать чукчей коренным народом региона. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Таким образом, Белозерцев просит дополнить позицию перечня коренных малочисленных народов России, касающуюся чукчей, проживающих в Магаданской области. В соответствии с этим списком чукчи являются коренными народами Чукотки, Камчатки и Якутии.

По результатам всероссийской переписи населения 2020 года в Магаданской области проживают 294 человека, указавших свою национальную принадлежность как чукчи, при этом 286 из них проживают в Магадане и близлежащих населенных пунктах.

При этом в ФАДН отмечают, что Магаданская область не является исконной средой обитания чукчей, которые исторически проживают на территории Чукотского автономного округа. Современное чукотское население Магаданской области образовалось в середине XX века в результате миграции из мест традиционного проживания чукчей.

Ранее сообщалось, что четверть россиян связывают культурный код страны с многонациональностью.