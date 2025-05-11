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В РФ зафиксировали случаи аннулирования полисов ОМС из-за ошибок в данных

ВСС: россиянам могут аннулировать полисы ОМС из-за ошибок в данных
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Алексей Павлишак/РИА «Новости»

Граждане России рискуют столкнуться с аннулированием полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), что связано с ошибками в персональных данных. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Роман Щеглеватых.

Он объяснил, что неточности могли возникать, когда в Фонд ОМС поступали сведения о россиянах сразу из нескольких ведомств для формирования одной учетной записи. В результате возникали ошибки, из-за которых полис могли аннулировать.

«Сейчас, конечно, также периодически возникают такие ситуации, но их масштаб несравним с периодом внедрения новаций в персонифицированном учете застрахованных лиц», — подчеркнул Щеглеватых.

В случае аннулирования полиса нужно обратиться к страховщику. Специалисты расскажут, что нужно сделать для восстановления.

До этого стало известно, что мошенники стали похищать банковские данные россиян под предлогом замены полиса ОМС. Они убеждают жертв, что полис необходимо срочно обновить или заменить на электронный с помощью их приложения. Программа содержит вредоносное ПО.

Ранее в Госдуме предложили обеспечить аллергиков вакциной по полису ОМС.

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