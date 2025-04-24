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Россиянам рассказали о мошеннической схеме с заменой полиса ОМС

МВД РФ: мошенники стали похищать банковские данные под предлогом замены ОМС
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Алексей Павлишак/РИА «Новости»

Мошенники стали похищать банковские данные россиян под предлогом замены полиса ОМС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Министерства внутренних дел.

Мошенники убеждают жертв, что полис необходимо срочно обновить или заменить на электронный с их помощью.

«Аферисты под различными предлогами заставляют <...> установить на свой смартфон поддельное мобильное приложение, которое якобы относится к Минздраву России. Такая программа содержит внутри себя вредоносное программное обеспечение, которое предоставляет киберпреступникам доступ к мобильному банку пользователя», — сообщили в ведомстве.

В связи с появлением этой мошеннической схемы в МВД РФ напомнили, что полисы ОМС в России являются бессрочными. Заменить бумажную версию документа на электронную можно через сервис «Госуслуги» бесплатно и без установки каких-либо приложений.

До этого в МВД России предупредили, что мошенники стали звонить россиянам от имени провайдеров или операторов связи и предлагать им ускорить работу интернета. В итоге жертва может установить на свое устройство вредоносное программное обеспечение, которое получит доступ к платежным средствам.

Ранее были названы самые популярные мошеннические схемы в WhatsApp.

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