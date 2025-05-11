В Забайкалье проведут проверку после возникновения лесного пожара

Прокуратура Забайкальского края проводит проверку по факту лесного пожара. Об этом сообщает пресс-служба ведомство региона.

«Прокуратура организовала проверку по сообщениям <...> о лесном пожаре, который действует с 9 мая недалеко от Александровского Завода после действий 16-летнего местного жителя», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что населенные пункты и соцобъекты в Забайкальском крае находятся в опасности из-за пяти крупных лесных пожаров.

В Карымском районе в 1 км от села Новодоронинск действует лесной пожар площадью 800 га. Второй пожар на площади 100 га — в Читинском районе в 2 км от села Смоленка. Третий зафиксирован в 1,5 км от поселка Ягодный Читинского района на площади 1 тыс. га. Еще один — на площади 20 га в 12 км от поселка Атамановка Читинского района неподалеку от детского лагеря «Парус». Особое внимание уделяется пожару в Хилокском районе.

В Забайкальском крае уже почти неделю горит лес. 9 мая огонь вплотную подобрался к столице региона — Чите. В районе села Смоленка загорелись дома в дачных кооперативах. Возгорание удалось ликвидировать, но пламя разгорелось вновь. В Читинском районе эвакуировали дом-интернат для престарелых и инвалидов, на два часа работу приостанавливал аэропорт «Кадала».

Ранее доброволец рассказал о тушении пожара в Чите.