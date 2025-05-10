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Крупные лесные пожары угрожают населенным пунктам в Забайкальском крае

МЧС: в Забайкалье пять крупных лесных пожаров угрожают населенным пунктам
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Borja Suarez/Reuters

Населенные пункты и соцобъекты в Забайкальском крае находятся в опасности из-за пяти крупных лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю, передает ТАСС.

В Карымском районе в 1 км от села Новодоронинск действует лесной пожар площадью 800 га. Второй пожар на площади 100 га — в Читинском районе в 2 км от села Смоленка. Третий зафиксирован в 1,5 км от поселка Ягодный Читинского района на площади 1 тыс. га.

Еще один — на площади 20 га в 12 км от поселка Атамановка Читинского района неподалеку от детского лагеря «Парус». Особое внимание уделяется пожару в Хилокском районе.

Краевое МЧС сообщило, что за сутки в Забайкалье зарегистрировано семь ландшафтных пожаров, четыре из них уже ликвидированы.

В Забайкальском крае уже почти неделю горит лес. 9 мая огонь вплотную подобрался к столице региона — Чите. В районе села Смоленка загорелись дома в дачных кооперативах. Возгорание удалось ликвидировать, но пламя разгорелось вновь. В Читинском районе эвакуировали дом-интернат для престарелых и инвалидов, на два часа работу приостанавливал аэропорт «Кадала».

Ранее доброволец рассказал о тушении пожара в Чите.

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