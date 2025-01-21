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Виктория Боня показала мать после пластики по бартеру

Телеведущая Виктория Боня призналась, что сделала матери пластику по бартеру
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victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сделала пластическую операцию матери Галине по бартеру.

По словам Бони, она изначально хотела обратиться к другому специалисту, но хирург Максим Иванчук убедил ее, что сделает из матери красавицу. Также он обещал реабилитацию в две недели. Хирург сделал операцию бесплатно, но взамен попросил рекламу.

«Прошел год, делаю рекламу, как и обещала. Раньше не решилась делать, мама слишком долго ходила с дырой в щеке, поэтому делаю, как положено, спустя год», — поделилась телеведущая.

Боня опубликовала новые кадры после пластики Иванчука. У матери блогерши остались глубокие шрамы и образовались «шишечки» от липофилинга.

В августе мать Виктории Бони подала иск на пластического хирурга Максима Иванчука. Женщине сделали липосакцию подбородка, подтяжку кожи лица и блефаропластику, однако после вмешательства остались заметные шрамы, начался некроз тканей, женщина потеряла возможность двигать шеей.

Другие врачи в ОАЭ заявили, что Галине Ивановне потребуются пересадки кожи. Сам Иванчук объяснил осложнения возрастом пациентки и гормональным сбоем, он предложил исправить сделанное бесплатно, но Боня отказалась. Сумму ущерба оценили в 195 миллионов рублей.

Ранее Виктория Боня украла чемодан в аэропорту Монако.

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