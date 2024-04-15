Клинику Тимура Хайдарова опечатали после проверки Следственного комитета

Следственный комитет принял решение опечатать клинику пластического хирурга Тимура Хайдарова после проверки. Об этом стало известно из Telegram-канала «Следком».

По данным следствия, один из клиентов клиники, которому провели операцию в «Ай Кью Пластик», почувствовал себя плохо после вмешательства и обратился к медикам из учреждения за помощью. После этого мужчине оказали дополнительные услуги, но его состояние не улучшилось. В связи с этим пациента перевели в другую больницу, где он впал в кому. Через некоторое время мужчины не стало.

Следователи сейчас проверяют сведения о причинении вреда здоровью и другим пациентам клиники Хайдарова. По факту уголовного дела назначены множественные экспертизы, операционные кабинеты в учреждении опечатаны, а сотрудники СК уже провели беседы и обыски у ряда сотрудников клиники Хайдарова.

В конце марта территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области подал иск в суд в отношении клиник, которые связаны с работой звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова.

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