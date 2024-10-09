Население Британии за счет чистой миграции за год увеличилось на 1%

За год население Великобритании увеличилось на 1% в результате чистой миграции. Об этом сообщает британское Управление национальной статистики (ONS).

По имеющимся у ONS данным, в середине прошлого года численность населения страны составляла 68,3 миллиона человек. Это на 1,0% больше, чем в середине 2022 года.

Основным фактором увеличения численности населения стала чистая международная миграция. С июня 2022 года по июнь 2023 года иммиграция в Великобританию составила 1,185 млн человек, а эмиграция из страны — 508 тыс. человек. Таким образом, учитывая естественную убыль, за счет чистой миграции численность населения выросла на 662,4 тыс. человек.

Это является самым значительным ежегодным численным и процентным приростом с начала ведения подобных подсчетов в 1971 году.

7 октября сообщалось, что больше всего нелегальных мигрантов в Европе находятся на территории Великобритании.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен высказалась за ужесточение правил миграции в Европу.