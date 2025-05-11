В России предложили ужесточить проверку водителей на опьянение

С 1 сентября 2025 года в России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей на состояние опьянения. Минздрав уже подготовил проект, который опубликован на портале нормативных актов.

Теперь освидетельствование хотят сделать более комплексным: не только проверять дыхание на алкоголь, но и проводить анализ мочи на наркотики и психотропные вещества, а также осмотр врачом. Кроме того, для пострадавших в ДТП и людей с признаками отравления предусмотрен обязательный забор биоматериалов — такого пункта раньше не было.

Согласно законопроекту, если человек отказывается от любой части процедуры — осмотра, анализа или пытается подделать результат, это будет официально фиксироваться как «отказ от освидетельствования». Если закон примут, он будет действовать до 2031 года.

Сейчас за отказ от медосвидетельствования грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Если водитель не имеет прав или уже был лишен, — административный арест или такой же штраф.

До этого в России предложили внедрить для «трезвых водителей» отдельную страховку для управления любыми автомобилями, вне зависимости от полиса их собственников.

Ранее россиянам назвали пять проблем, которые приведут к замене двигателя.