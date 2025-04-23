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Россиянам назвали пять проблем, которые приведут к замене двигателя

Автоэксперт Кузин назвал пять причин появления задиров в цилиндрах моторов
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Алексей Даничев/РИА Новости

Задиры (глубокие царапины) в цилиндрах моторов появляются из-за неисправности катализатора или перегрева двигателя. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель автосервиса Fit Service Андрей Кузин.

«Одна из причин задира в цилиндрах – разрушение катализатора. Если этот процесс уже начался, то керамические частицы катализатора затягиваются в камеру сгорания. В итоге крупицы катализатора работают как абразив, вызывая интенсивный износ», — сказал Кузин.

Кроме того, задиры появляются из-за попадания песка и мусора в мотор через свечные колодцы. В результате может потребоваться гильзовка блока, полный капремонт двигателя или его замена.

Перегрев мотора также является частой причиной появления задиров цилиндров. Если между поршнем и цилиндром нет должного зазора, начинается процесс интенсивного трения, на деталях остаются царапины.

Недостаточный уровень моторного масла — следующая частая причина задиров. Если водитель не заметил снижения уровня и продолжает активную эксплуатацию автомобиля, то детали лишаются естественной защиты от трения.

Реже случаются задиры из-за плохого топлива. Так, на некоторых немецких моделях используются моторы со спецпокрытием. Оно чувствительно к качеству топлива. Если используется неподходящее — возможны задиры на стенках камер сгорания, предупредил специалист.

Ранее были названы признаки загрязненной топливной системы автомобиля.

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