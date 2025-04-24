Отдельную страховку для «трезвых водителей» предложили ввести в РФ

В России предложили внедрить для «трезвых водителей» отдельную страховку для управления любыми автомобилями, вне зависимости от полиса их собственников. Об этом сообщает Telegram-канал SНОТ.

«С инициативой в адрес главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной выступил зампред Госдумы Борис Чернышов. В обращении он отмечает, что сегодня в России никак законодательно не регулируется услуга «трезвый водитель». Одной из особенностей является то, что временные водители могут сесть за руль и оказать услугу только в машинах с «открытой» страховкой», — говорится в сообщении.

По информации источника, в Госдуме выдвинули предложение сделать специальный страховой полис для водителей, которые занимаются оказанием таких услуг. Нововведение поспособствует увеличению круга потенциальных клиентов сервиса, а также уменьшит число водителей, которые садятся за руль, находясь в состоянии опьянения. Кроме того, это обеспечит страховое покрытие ответственности временных водителей и уменьшит финансовую нагрузку на владельцев поврежденных в ДТП автомобилей.

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