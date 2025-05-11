В Москве потеплеет к концу рабочей недели

Синоптик Вильфанд: в Москве температурный фон будет ниже нормы на 3–4°C

В конце рабочей недели в столице ожидается незначительное потепление, однако температура все еще останется ниже характерных для мая значений. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температура в столице будет отставать от климатической нормы на 3–4°C.

По его словам, температурный фон в Москве начнет постепенно повышаться: если в начале недели ожидается от +9 до +11°C, а затем до 10–15°C, то к четвергу воздух начнет прогреваться до примерно +15°C. Тем не менее он отметил, что по-прежнему будет прохладно, особенно в ночные часы, когда температура может опускаться до нуля.

Вильфанд также подчеркнул, что хотя тенденция к потеплению прослеживается, резкого перехода к теплой погоде пока не ожидается.

До этого специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что прохладная погода задержится в столице до понедельника, 12 мая. Температура воздуха будет находиться в пределах +11...+13°C. По словам эксперта, подобные показатели ниже климатической нормы на пять градусов. А уже с четверга по субботу, 15–17 мая, воздух прогреется до +16...+17°C, отметила Позднякова.

Ранее москвичам напомнили, что май только начался и тепло впереди.