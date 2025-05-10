В американском штате Теннесcи произошло землетрясение магнитудой 4,1

В американском штате Теннесси произошло землетрясение магнитудой 4,1. По данным Геологической службы США (USGS), толчки ощущались на большой территории, включая Атланту, западную часть Северной Каролины и другие районы, сообщает Associated Press.

Согласно информации, опубликованной на сайте USGS, эпицентр землетрясения находился примерно в 20 километрах от города Гринбек, штат Теннесси, что примерно в 48 километрах к югу от Ноксвилла. Подземные толчки были зафиксированы вскоре после 9 утра по восточному времени (17:00 мск).

По словам представителя USGS Айеши Дэвис, в течение первого часа после землетрясения служба получила более 23 тысяч сообщений от населения.

4 мая на западе американского штата Техас произошло землетрясение магнитудой 5,4. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки произошли на расстоянии 185 км к западу от американского города Одесса с населением свыше 115 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 8 км.

Ранее на юге Тихого океана произошло «опустошительное» землетрясение.