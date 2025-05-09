Концерт Metallica вызвал землетрясение

Концерт американской рок-группы Metallica в Блэксберге (штат Вирджиния, США) вызвал землетрясение. Об этом сообщает Fox.

Metallica выступала на местном футбольном стадионе. Во время исполнения интро к песне Enter Sandman 60 тысяч посетителей концерта стали активно прыгать, что и вызвало землетрясение.

Это подтвердила сейсмологическая обсерватория Virginia Tech (VTSO) — пик подземных толчков совпал со временем начала исполнения Enter Sandman.

Директор VTSO Мартин Чепмен добавил, что толчки зафиксировал сейсмограф, расположенный примерно в полутора километрах от стадиона.

В 2024 году в Эдинбурге зафиксировали небольшие землетрясения на трех концертах поп-звезды Тейлор Свифт.

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