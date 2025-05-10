Перед зданием ООН в Женеве устроили акцию «Бессмертный полк»

В Женеве 200 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» у здания ООН

Около 200 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» перед штаб-квартирой Организации Объединенных Наций в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости.

6 мая постоянное представительство России при ООН в Женеве сообщило, что местные власти предоставили разрешение на проведение «Бессмертного полка» перед штаб-квартирой ООН 10 мая.

Две сотни человек собрались на площади Наций, чтобы отпраздновать 80-летие Победы во Второй Мировой войне. Они принесли с собой портреты родственников-участников войны.

В мероприятии, в частности, приняли участие постоянный представитель РФ при ООН Геннадий Гатилов, а также генеральный консул в Женеве Игорь Попов. Звучали военные песни Красной армии.

Власти Женевы заявили, что любой человек имеет право высказать свое мнение. Отношение властей к мероприятию было дружеское, с пониманием, рассказала агентству организатор акции Катя Топоркова. Она добавила, что запрета на ношение георгиевской ленты не вводилось, также не было никаких специально политических запретов.

Ранее жители Эстонии пришли на границу с Россией, чтобы посмотреть парад Победы.