Украинского активиста кинули в фонтан в Израиле во время шествия «Бессмертного полка»

Во время шествия «Бессмертного полка» в Израиле произошел инцидент с участием проукраинского активиста. По информации издания «Голос Израиля», мужчина попытался помешать проведению акции, обвинив собравшихся в «искажении памяти предков».

Участники шествия, возмущенные его действиями, вытолкнули активиста в расположенный рядом фонтан.

По словам очевидцев, конфликт начался после того, как активист и его спутник начали выкрикивать обвинения в адрес участников мероприятия.

«Вон, отсюда! Вы что пришли сюда, бандеровцы?» — обратились участники шествия к активисту и его товарищу.

Тем временем в Москве прошел парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На трибунах Красной площади собрались лидеры и высокие представители иностранных государств, ветераны и почетные гости. Рядом с президентом РФ Владимиром Путиным на центральной трибуне сидел председатель КНР Си Цзиньпин. На трибунах также заметили военных из КНДР в парадной форме, они расположились в первом ряду. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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