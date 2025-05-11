Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Купальный сезон в Турции оказался под угрозой из-за возвращения «кошмара Мраморного моря»

Морская слизь появилась на курортах Турции и угрожает туристическому сезону
close
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Купальный сезон в Турции может оказаться под угрозой из-за морской слизи, известной как «кошмар Мраморного моря». Об этом сообщает «Турпром» со ссылкой на местные СМИ.

После распространения фото слизи, которая появилась в прибрежном портовом городе Эрдек, профессор Мустафа Сары выразил опасения, что она может покрыть всю поверхность Мраморного моря.

Морская слизь (мюсилаж) появилась на его поверхности у берегов Стамбула в начале 2025 года, но турецкие ученые забили из-за нее тревогу еще летом 2021 года. Тогда очистить побережье обещал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

В феврале этого года метеоролог, профессор университета Айдын в Стамбуле Гювен Оздемир объяснил, что слизь на поверхности Мраморного моря появилась из-за его чрезмерного загрязнения. По его словам, его экосистема была разрушена из-за того, что с 1950-х годов туда сбрасывали отходы заводов и канализационные стоки. Из-за этого зона обитания морских существ уменьшилась, а их существование оказалось под угрозой.

Ранее слизь появилась на Амурском заливе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами