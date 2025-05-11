Купальный сезон в Турции оказался под угрозой из-за возвращения «кошмара Мраморного моря»

Купальный сезон в Турции может оказаться под угрозой из-за морской слизи, известной как «кошмар Мраморного моря». Об этом сообщает «Турпром» со ссылкой на местные СМИ.

После распространения фото слизи, которая появилась в прибрежном портовом городе Эрдек, профессор Мустафа Сары выразил опасения, что она может покрыть всю поверхность Мраморного моря.

Морская слизь (мюсилаж) появилась на его поверхности у берегов Стамбула в начале 2025 года, но турецкие ученые забили из-за нее тревогу еще летом 2021 года. Тогда очистить побережье обещал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

В феврале этого года метеоролог, профессор университета Айдын в Стамбуле Гювен Оздемир объяснил, что слизь на поверхности Мраморного моря появилась из-за его чрезмерного загрязнения. По его словам, его экосистема была разрушена из-за того, что с 1950-х годов туда сбрасывали отходы заводов и канализационные стоки. Из-за этого зона обитания морских существ уменьшилась, а их существование оказалось под угрозой.

Ранее слизь появилась на Амурском заливе.