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Эксперт объяснила появление слизи на Амурском заливе

Эксперт Орлова: водоросль спровоцировала появление слизи на Амурском заливе

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Darryl Scott/Shutterstock/FOTODOM

Заместитель директора по научной работе Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова рассказала РИА Новости, что появление слизи и пены на всей поверхности Амурского залива во Владивостоке вызвано цветением микроводоросли динофлагеллят.

«ННЦМБ провел исследование воды и пены из Амурского залива. Установлено, что явление вызвано цветением динофлагеллят рода Alexandrium», — сказала она.

Эксперт уточнила, что это цветение не представляет опасности для людей, но может сопровождаться значительным разрушением морской экосистемы, так как вид продуцирует большое количество полисахаридов.

Орлова уточнила, что это явление было вызвано аномальными погодными явлениями, которые способствовали массовому развитию водорослей и его концентрированию. Она отметила, что цветение охватило весь Амурский залив, но ветер пригнал пыльцу к Владивостоку. Кроме этого, эксперт предупредила, что такие явления в будущем будут усугубляться.

До этого в соцсетях разошлись фото из Амурского залива у берегов Владивостока и острова Русского, на которых видны масштабные разводы светло-коричневого цвета. Местные власти заявили, что загрязнение акватории нефтепродуктами не выявлено.

До этого в сотрудники Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского (ННЦМБ ДВО РАН) рассказали, что вредоносное цветение водорослей (ВЦВ), также известное как «красный прилив», представляет собой бомбу замедленного действия для Берингова и Чукотского морей.

Ранее стало известно, что крупные пресные водоемы Земли теряют устойчивость из-за загрязнения среды.

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