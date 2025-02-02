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Метеоролог объяснил, откуда взялась слизь на поверхности Мраморного моря

Метеоролог Оздемир: слизь в Мраморном море появилась из-за загрязнения
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Global Look Press

Слизь на поверхности Мраморного моря в Турции появилась из-за его чрезмерного загрязнения, объяснил РИА Новости метеоролог, профессор университета Айдын в Стамбуле Гювен Оздемир.

По его словам, экосистема моря была разрушена из-за того, что с 1950-х годов туда сбрасывали отходы заводов и канализационные стоки. Из-за этого зона обитания морских существ уменьшилась, а их существование оказалось под угрозой. Ситуацию также усугубляет рост численности местных жителей, большое количество промышленных объектов, уничтожение песчаных пляжей и недостаток инфраструктуры.

«Некоторые виды фауны под угрозой полного исчезновения. Вследствие этого загрязнения время от времени в разных частях Мраморного моря наблюдается морская слизь», — сказал метеоролог.

Он добавил, что волны и ветер выносят слизь на пляжи.

Морская слизь (мюсилаж) появилась на поверхности Мраморного моря у берегов Стамбула в начале 2025 года, но турецкие ученые забили из-за нее тревогу еще летом 2021 года. Тогда очистить побережье пообещал президент страны президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее слизь появилась на Амурском заливе.

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