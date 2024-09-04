Двоим россиянам назначили миллионные штрафы за осквернение граффити с георгиевской лентой

В Орловской области осудили двоих молодых людей, которые осквернили символ воинской славы России. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в апреле 2023 года в Северном районе города Орла. Двое молодых людей на территории культурно-досугового центра «Металлург» осквернили граффити с георгиевской лентой, которая является символом воинской славы России.

В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела по статьям об осквернении символов воинской славы России и пособничестве в этом. Суд признал молодых людей виновными. Одному из них назначили штраф в размере 1,2 млн рублей, а второму в 900 тысяч рублей.

До этого в Ленобласти юноши устроили пикник у Вечного огня и стали фигурантами дела о реабилитации нацизма. Они пожарили продукты над пламенем и там же их употребили.

Ранее новосибирец, затушивший Вечный огонь алкоголем, отправился в колонию.