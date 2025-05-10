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В Шебекинском округе два человека пострадали при атаке украинского беспилотника

Гладков: семейная пара пострадала при атаке дрона ВСУ на дороге Зиборовка-Шамино
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Inna Varenytsia/Reuters

Два человека пострадали при атаке украинского беспилотника на автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Шебекинском округе на участке автодороги Зиборовка — Шамино движущийся автомобиль атакован дроном ВСУ. Ранена семейная пара», — написал он.

Губернатор уточнил, что пострадавших с баротравмами доставили в городскую больницу Белгорода.

Транспортное средство после удара БПЛА было полностью уничтожено огнем, добавил Гладков.

10 мая министерство обороны России заявило, что зафиксировало более девяти тысяч случаев нарушения режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины.

По данным ведомства, по всей линии боевого соприкосновения украинские военные совершили 2669 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций российских войск, а также 46 с применением реактивных систем залпового огня.

Кроме того, со стороны Украины были осуществлены 6562 удара и сброса боеприпасов с беспилотников.

Ранее Мирошник заявил, что ВСУ 9 мая атаковали беспилотником авто в Кременной.

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