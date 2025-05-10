Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аномальный холод и мокрый снег ожидаются в Москве

В Москве на следующей неделе ожидаются ливневые дожди и аномальный холод
close
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Аномальный холод и ливневые дожди ожидаются в Москве в начале следующей недели, местами возможен мокрый снег. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик рассказал, что в понедельник усилится ненастное влияние циклона. Ночью похолодает до -1℃, днем температура воздуха будет находиться в пределах +4...+9℃, что на 10–11℃ ниже климатической нормы.

«При этом пройдут ливневые осадки в виде дождя, местами, возможно, с мокрым снегом», — сказал специалист «Фобоса», отметив, что в последующие сутки метеоусловия ожидаются неустойчивые, с вероятностью локальных скоротечных дождей.

По его прогнозу, по ночам будет +1...+6℃, в середине дня воздух прогреется до +13℃ с повышением к концу недели до +10...+15℃.

Возвращение температурного фона к норме прогнозируется лишь в последней декаде мая, добавил он.

9 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в регионах центра европейской части России, в том числе в Московской области, в период до 11 мая прогнозируются заморозки.

Ранее москвичам рассказали, когда ждать потепления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами