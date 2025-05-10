Аномальный холод и мокрый снег ожидаются в Москве

В Москве на следующей неделе ожидаются ливневые дожди и аномальный холод

Аномальный холод и ливневые дожди ожидаются в Москве в начале следующей недели, местами возможен мокрый снег. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик рассказал, что в понедельник усилится ненастное влияние циклона. Ночью похолодает до -1℃, днем температура воздуха будет находиться в пределах +4...+9℃, что на 10–11℃ ниже климатической нормы.

«При этом пройдут ливневые осадки в виде дождя, местами, возможно, с мокрым снегом», — сказал специалист «Фобоса», отметив, что в последующие сутки метеоусловия ожидаются неустойчивые, с вероятностью локальных скоротечных дождей.

По его прогнозу, по ночам будет +1...+6℃, в середине дня воздух прогреется до +13℃ с повышением к концу недели до +10...+15℃.

Возвращение температурного фона к норме прогнозируется лишь в последней декаде мая, добавил он.

9 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в регионах центра европейской части России, в том числе в Московской области, в период до 11 мая прогнозируются заморозки.

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