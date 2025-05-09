Синоптик спрогнозировал заморозки в некоторых регионах России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил агентству «Интерфакс», что в регионах центра европейской части России, в том числе в Московской области, в период до 11 мая прогнозируются заморозки.

По словам синоптика, необычно сильное похолодание произойдет в самой западной точке страны — в Калининградской области. Там температура воздуха опустится до -5°C. Во Владимирской, Смоленской, Костромской, Рязанской и Тульской, Московской, Калужской, Брянской, Ярославской и Тверской областях заморозки ночью и утром ожидаются до минус -3°C.

Заморозки также прогнозируются в Приволжском федеральном округе, где 9-10 мая в Кировской и Нижегородской областях и с 9 по 11 мая в Мордовии температура может опуститься до -3°C.

При этом на наиболее густонаселенных территориях азиатской части России ожидается сильная жара. По данным метеоролога, в южных районах Западной Сибири столбики термометров поднимутся до +30°C и выше.

Также очень тепло будет на юге Красноярского края, где температура будет около +20°C, а в Хакасии и на самом западе Иркутской области воздух прогреется до +20°C — +25°C.

Накануне Вильфанд сообщил, что в Северо-Западном и Центральном федеральных округах России температура с 8 по 11 мая ожидается на 5-7°C ниже нормы. При этом на территории Сибири в праздничные выходные температура воздуха будет на 6–11°C выше нормы.

Жаркая погода прогнозируется в Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областях, Красноярском крае и Республике Хакасии, а также в Алтайском крае и Республике Алтай, отметил он. По словам Вильфанда, с 8 по 11 мая в большинстве этих регионов ожидается температура на 6–9°C выше нормы.

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