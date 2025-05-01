В ряде районов Новой Зеландии объявили чрезвычайное положение

Власти Новой Зеландии объявили чрезвычайное положение в округе Селвин и городе Крайстчерч в связи с масштабным наводнением, начавшимся из-за сильного проливного дождя. Об этом пишет местная газета New Zealand Herald.

Из материала следует, что о введении особого режима объявил министр по чрезвычайным ситуациям страны Марк Митчелл.

По информации издания, в новозеландской столице Веллингтоне наблюдается усиление ветра до 150 км/час. В результате ветер повалил несколько деревьев и повредил крыши у ряда зданий.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в главном аэропорту страны ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Они действовали как минимум до 18:00 по местному времени (9:00 мск).

«Электричество было отключено у сотен людей в столице. Огромные волны обрушились на побережье Веллингтона, выбросив мусор на дороги и сделав вождение опасным», — подчеркивается в статье.

На этом фоне Метеорологическая служба Новой Зеландии повысила предупреждение о ветре в столице до красного уровня. Такой уровень опасности объявляют, если существует угроза для здоровья людей.

Ранее ученые «взломали код» океана для предсказания разрушительных ливней.